42歲男星黃文星，自選秀節目《超級偶像》出道後，曾發行EP和專輯，獲得金曲獎最佳台語男歌手獎，後來轉戰8點檔拍攝，接連出演主要角色，成為影視歌三棲的全方位藝人，今年才剛在桃園買下60幾坪豪宅，一路走來並不容易，三餐窮到白飯淋醬油近來才終於翻身，功勞全出自於，愛妻兼經紀人張筑涵犧牲陪伴。

根據《鏡週刊》報導，黃文星嘗試拍戲多年，近3年才在友台出演反派角色，接連出演三部長壽劇，加上這些年來的拍戲收入，粗估應有4、5000萬元，近來行事低調的他，竟會砸下市價近2000萬元，買下名貴車款賓利犒賞自己，張筑涵身兼經紀人被問及此事，坦言為買昂貴車款討論許久，雖然沒必要花這筆大錢，但她提到老公拍攝很辛苦，黃文星又很懂車，依舊尊重老公選擇。

黃文星並非是星二代，出社會後曾做過汽車製造廠，現有的演藝成就，除了機緣很大程度地出自努力，回顧過去2007年還年輕的他，憑藉實力出道第一屆《超級偶像》，卻因薪水入帳速度慢，需要靠當時還是女友的張筑涵，年僅2萬元的月收入過活，一度甚至四處借錢補貼生計，2013時結婚誕下寶貝兒子，雙方互相依靠，才有能力買下在桃園的房屋。

感性的黃文星對著愛妻告白，感謝張筑涵總是默默躲在我身後扶持他，為家付出奉獻，不知不覺就這樣一起走了這麼久，自己個性較為沉默寡言，跟愛妻活潑個性不太一樣，並說道生活裡的很多樂趣和意義都是老婆給的，人生才得以過得多采多姿。而他們的小孩叫做小星星，一家三口過得相當幸福，總算鹹魚翻身過上好日子。