藝人曹格與造型師辣妻吳速玲結婚至今14年，共同育有一對子女，但近日曹格除了在臉書上怒嗆藍心湄「不要帶我老婆出去認識男人」外，還被週刊爆料兩人疑似分居中，讓10多年的婚姻陷入危機。雖兩人針對此事都沒有多做回應，但吳速玲日前也在社群媒體上分享近況，透露自己竟然食量暴增甚至「胃痛還想吃」，讓網友擔憂她的身體是否出狀況。

吳速玲日前才PO文分享與一群女生好友，花4天3夜從戒茂斯上嘉明湖艱難登山的過程，但昨（18）日晚間卻突然在臉書粉絲團上再次發文表示「這幾天快要被自己的食量嚇死了，本來每個月都有1個禮拜是大食怪，從下山後狂吃猛吃胃痛還要吃，吃到胃痛超痛苦的，超難控制對吃的慾望，真的是辛苦我的腸胃了，胃口太好有得調嗎？感覺我要去看中醫調調」，而網友看到後也忍不住擔心她是因為壓力影響，紛紛留言「是心情或壓力影響嗎？那盡量少量多餐吧」、「最近天涼更想吃」、「能吃就是福。先把胃調養好。身體健康最重要。把自己擺第一」。

事實上，曹格在2017年時就被醫生診斷罹患躁鬱症，他自覺會給家人帶來困擾便曾暫時住在媽媽家，使分居傳聞不脛而走；這2年則傳出他因疫情爆發陷入低潮，想要創作寫歌卻苦無靈感，之後又因為多領養了1隻流浪狗而搬到內湖的工作室居住，老婆吳速玲則是忙著經營自己的時尚事業，2人才會各過各的生活，但始終沒有離婚。如今曹格又再度失控發文，也讓吳速玲看到粉絲留言「婚姻好難，願你找回平靜的生活」時，忍不住親自按讚但沒有多做回應。