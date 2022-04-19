福邦證(6026)董事會決議擬派利3.28元，金額創歷年新高，以昨（18）日收盤價計算，現金殖利率達6.32％。在高殖息率激勵下，今（19）日股價開高後放量勁揚7.41％至21.75元，創3個月高點，隨後漲勢雖因賣壓出籠而收斂，仍維持逾2％漲幅，領漲金融類股。

福邦證受惠台股交投熱絡，配合主辦承銷件數增加、轉投資創投及證券投顧均有斬獲，2021年合併收益23.1億元、年增達2.38倍，歸屬母公司稅後淨利14.11億元、年增達近4.49倍，每股盈餘（EPS）5元，全數改寫新高。

福邦證表示，由於承銷業務持續成長，自辦融資融券業務，融資餘額已突破10億大關，因應未來推薦輔導公司股票興櫃的包銷及融資業務等業務成長的營運資金需求，股利分派最後決定採取股票股利居多政策，股票股利及現金股息為6比4。

雖然基於充實營運資金考量，使福邦證董事會決議擬配息1.28元、配股2元，現金股利金額不若股票股利高，但以18日收盤價20.25元計算，現金股利殖利率即達6.32％，若加計2元股票股利後，整體股利殖利率高達16.2％。

福邦證將於6月30日召開股東常會。由於目前額定資本額40億元、實收資本額30.01億元，考慮盈餘轉增資6億元，且股東會將提案擬發行私募可轉債5億元，未來資本可能擴充至逾40億元，因此董事會亦通過修訂公司章程案，規畫將額訂資本額提升至50億元。