屏東市光復路與柳州街地上物拆遷案，居民不滿，19日一早便到縣府前舉布條抗議。 （林和生攝）

民眾不滿屏東市光復路與柳州街地上物拆遷案，一早到縣府抗議，遭優勢警力隔離。 （林和生攝）

配合台鐵屏東新站工程完工，屏東縣政府啟動周邊開發計畫，將拓寬光復路、柳州街等路段，19日首次地上物拆除工程招標，反遷民眾一早便到縣府舉布條抗議，要求停止標案，甚至與警方發生推擠，直到工程流標消息傳出，眾人才悻悻然離去。

協助發聲的屏東縣議員蔣月惠指出，因都市計畫變更將進行道路拓寬，但此處居民鄰近建國市場，底層百姓多從事小生意賴以維生，政府雖有提出補償計畫，但不足以遷移他處購地，所以要求立刻廢止徵收，讓人民保有安身立命所在。

在地一處機車行王姓業者也痛訴，家中三代靠著這個三角窗店面，養活一家老小，政府以發展地方為由，強制徵收私人土地，後續雖有400萬元補償金，但若收下這些錢，在市區根本買不起房子，遑論安穩生活下去。

之前力挺公勇路拆遷咬傷女警、遭判拘役80天的蔣月惠強調，屏東火車站周邊重慶路已開闢完成，且車流與人流並無增加，不需要另外一條道路通行，希望縣府別執意違法違憲、將地還諸於民。

屏縣府工務處回應表示，光復路、柳州街等車站商圈範圍將從原本路寬12公尺，拓寬至18公尺道路。但首次道路用地地上物拆除工程，疑因開發難度高，並無廠商投標導致流標，依規定將進行第2次招標。

屏縣府土木科長陳炳良指出，原訂23戶已完成11戶拆除，另2戶也徵得同意，剩餘10戶未來仍會傾聽住戶訴求、持續溝通。

此次陳抗包括台灣土地正義行動聯盟、鳳山鐵路地下化反重劃自救會等團體皆南下聲援，但抗議過程中一度因內部意見不合，造成群眾互嗆，蔣月惠也氣嗆，「我不管了」，強調未來不再介入屏鐵反迫遷案，讓抗議行動草草結束。