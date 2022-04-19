台中捷運藍線規劃變更近期炒得沸沸揚揚，台中市交通局長葉召甫19日在市政會議召開前受訪指出，藍線規劃是一個更優化的方案，不管是在港埠設置機廠、沙鹿段截彎取直、避免民眾民宅拆遷等，都是操作上的重點。

葉昭甫說明，捷運藍線的綜合規劃問題，這幾天也在市議會多方回應。綜合規劃主要目的是讓這條路線更符合民眾需要，在未來操作方面更加可行；事實上它是一個更優化的方案，不管是在港埠設置機廠、沙鹿段截彎取直、避免民眾民宅拆遷等，都是操作上的重點。

葉召甫表示，第一版捷運藍線可行性評估在2014年8月送交通部審議（胡志強市長時期），後續審查過程一定都會有審查意見再回復，直到2018年10月（林佳龍市長時期），行政院才核定可行性研究，市府2019年3月（盧秀燕市長）啟動綜合規劃。

葉召甫說，不管是從胡前市長、林前市長時代的版本，不外乎都希望捷運藍線能夠盡速完工、趕快提供服務，讓台中產生捷運路網，也希望各方各界，共同努力推動捷運藍線。