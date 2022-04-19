食藥署核准6至11歲的兒童施打莫德納，卻引發大批家長反彈，認為國際間多數都是打輝瑞／BNT。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，國際上給兒童打BNT的國家，接種率都不高，認為問題的核心不在於疫苗的廠牌，而是孩子打疫苗的利弊評估，「若對莫德納有疑慮，不讓孩子打就好」。

謝宗學今（19）日於個人臉書粉專指出，食藥署只是核准莫德納可以使用在6至11歲的兒童，2劑隔28天是製造商的建議，實際的接種策略需等預防接種諮詢委員會（ACIP）會議後決定，謝宗學預期兩劑間隔應該會和國外建議的一樣，至少8周以上，甚至是12周以上。

謝宗學說，在臨床研究中，莫德納疫苗的副作用發生率雖然比輝瑞／BNT高，如發燒、噁心嘔吐、頭痛等，但沒有心肌炎的病例出現，根據科學數據及參考世界其他國家政策，在現有資源下，讓家長可以選自由選擇要不要讓孩子打疫苗，「我不認為這樣的做法有什麼問題，若對莫德納有疑慮，不讓孩子打就好」。

謝宗學說，觀察有提供兒童施打輝瑞／BNT的國家接種率並不高，日本和英國都不到1成、美國打3成多、澳洲則是4成多，問題的核心在於要不要讓幼童接種疫苗、利弊得失的評估，疫苗種類反倒不是重點。