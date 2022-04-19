台北市政府先前已有1名替代役男、3公務員染疫，台北市長柯文哲和副市長黃珊珊也於13日近距離和確診賓客開會被匡列隔離，但2人PCR結果皆為陰性，須居家隔離至24日零時，稍早傳出同場被匡列隔離的交通局運輸資訊科同仁，昨晚做完PCR後今早通知確診，交通局6樓北區現已實施軟性封鎖，扣除分流上班的人員，預計有70名同仁將被匡列，快篩結果全陰性，但感染源是否為確診外賓尚待衛生局疫調。

據北市府指出，4月13日時，柯、黃曾與北市資訊局副局長陳慧敏、北市交通局副局長陳榮明等人於市府內接待中華智慧運輸協會貴賓，時間將近1小時，在場共有16名與會人員，但卻傳出有參與澎湖旅遊團的與會外賓確診，同場16人全於19日遭匡列隔離至24日。

稍早傳出交通局同仁確診消息後，交通局證實，該個案為運輸資訊科同仁，昨晚做PCR後今早被通知確診，局內收到消息後，該科室所在位置6樓北區將近行軟性封鎖，該區域預估有6、70人等待進行快篩。據悉，目前全員快篩陰性，11時26分已全數撤離。

交通局說，該同仁家住新北，最後一次上班是上周五，因13日有陪同單位主管一同接待中華智慧運輸協會貴賓，在傳出外賓確診後，與柯文哲、黃珊珊一同在17日被匡列居家隔離，周一至今都未進辦公室、待在家裡，但13日至15日間都有正常上班，但感染源是否為確診外賓尚難確定，要待衛生單位疫調。