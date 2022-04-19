台灣早餐店越開越多，但有網友發現CP值好像變低了，隨便點就超過100元還吃不飽，引起網友共鳴，直言「早餐店要吃到200才行，100只是開胃啦」。更透露早餐店最賺錢的隱藏大魔王是飲料，成本低卻一杯賣到25元。

這名網友日前在PTT詢問大家，早餐店的CP值是不是越來越低了？他光是點鐵板麵加蛋、4塊雞塊跟一杯大冰奶就要110元，而且還吃不飽，「這樣是不是欺負我這種愛吃早餐店的人，不如吃個便當」。

文一PO出讓網友感同身受，直呼「以前真的50元可以點到一份鐵板麵套餐」、「漢堡超過35元就太貴」、「是，CP值越來越慘」、「真的扯，昨天吃蔬菜蛋餅套餐130元」、「台北總匯加大紅就85元了，你覺得呢」。

其中有網友指出早餐店CP質變低的原因，「沒說店家問題啊，租金跟原料本來就漲」、「沒辦法，最近幾年萬物瘋漲」、「鐵板麵最騙，就那顆蛋最值錢以及翻炒的人工」、還有網友分析發現，早餐店飲料是最賺錢又貴的大魔王，「一大桶茶的成本沒多少，加點奶精變奶茶，一杯可以賣20至25元左右，重點是多數人去早餐店都會點飲料」。