首例！新北2歲重症童搶救6天不治 侯友宜哽咽證實

先前不幸感染Omicron病毒併發重症的兩歲幼童，今（19日）不幸病逝，成為這波疫情首位確診病逝的兒童，新北市長侯友宜也落淚証實此一訊息，消息傳到Ptt後，大批網友紛感不捨、痛心，許多人也認為政府防疫政策與送醫機制有問題，更質疑：台灣還要與病毒共存？

侯友宜受訪今（19日）早證實，該名染疫引發重症的兩歲幼童已病逝。他哽咽的表示「身為父母，完全可以體會、了解孩童父母的悲傷」，將持續追蹤關懷家屬情況，也希望明日召開的防疫會議，針對孩童染疫問題「可以找出一個更好有效，傳染病防治法限制下的解決方式」。

染疫兒童病逝相關新聞也隨即被放上Ptt討論版，引發大量討論，許多鄉民們悲傷地留下「RIP，希望小朋友安息，家長請節哀」、「忍不住眼眶要泛紅了，嗚嗚」、「有小朋友，請多多陪伴小孩，時間很珍貴」。

然而有更多鄉民質疑政府防疫的策略和態度，「再小感冒，繼續放鬆校園啊……唉」、「還要開放與病毒共存嗎？」、「這就是cdc所說的超前部屬？」、「這麼可怕的病怎麼還不升三級啊？」。