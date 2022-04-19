中鋼昨（18日）公布今年的股東會紀念品為精緻鈦ONE戶外型環保餐具，沒想到晚間設計品牌「源源鋼藝uanuan」卻發文指出，某上市上櫃公司曾對他們的商品口卡餐具有興趣，甚至來回跟討論數次，最後因為貼牌問題合作告吹，沒想到最終商品出來的外型卻和當初設計的激似，文中雖未點名該間公司的名字，但網友們從口卡餐具的造型推論，文章所指的公司就是剛發表紀念品的中鋼，對此，中鋼駁斥，並無侵害其他專利，且今年2月已取得新型專利證書。

源源鋼藝在臉書提到，去年與這間公司來來回回討論好幾次，該公司負責的單位也來過工作室，當面有過幾次的討論，「他們想和源源鋼藝uanuan品牌其中一項的商品口卡餐具合作，並詢問貼牌、聯名合作的可能性，還有專利授權的部分。」

不過最終雙方因貼牌問題並未合作，源源鋼藝卻認為，該公司選擇採用幾乎整碗端掉我們的方式，不管是產品設計、文案、整個使用方式與體驗，「我們花上大量時間去完成的作品，基本上都完完全全跟我們相似。」

文章曝光後引起大批網友熱烈討論，許多人推測從口卡餐具的造型推論，文章所指的公司就是中鋼，「難怪我覺得好像喔⋯⋯原來如此，還好我已經買了」、「看到股東禮還以為跟你們合作的…細看質感有差」、「看到的時候真的也被嚇了一跳，但是完全不能相比的！雖然以存股來說我是推薦那間公司的，但以產品來說你們絕對是勝出的」、「噗～中鋼嗎？難怪我覺得好像哦，源源還是最棒最有質感的。」

對此，中鋼今（19日）發聲明回應，去年8月起就開始評估及準備今年的股東紀念品，今年決定採用純鈦製環保餐具，並委由中鋼長期合作的鈦材民生產品廠商「鑫科公司」負責承製。

中鋼表示，這部分鑫科會自己再去詳細說明。但湯叉件採用吊板及吊套獨特設計組合，並採用開轉扣匙面不碰手設計、餐具置放時不接觸桌面，均為鑫科公司的特別設計。

在相關產品設計於專利之引用上，有承製廠商鑫科公司提供專利師事務所提出專利分析報告，並出具無侵害其他專利報告書，且該股東會紀念品已於今年2月取得智慧財產局新型專利證書

中鋼指出，鑫科公司在市場上找尋數家優良廠商洽談合作事宜，在技術需求、設計理念與合作模式等方面進行商談，但因中鋼要求鈦製湯叉，製造廠商須具備沖壓處理鈦金屬之設備與能力，經多方評估後，最終委由其中一家國內廠商製作。

中鋼重申，一向尊重新創及在地製作，去年股東會紀念品黑熊螺絲起子是委由國內本土新創品牌團隊製作，從設計到製作同樣經過無數次團隊間之互動討論，產品亦頗受股東好評。

中鋼說，理解各新創團隊對於維護自身品牌之重視與保護，中鋼也會再檢視此次紀念品製作流程需要加強或改進之處，以兼顧廣大股東及社會大眾對於中鋼的期許。