女神鍾麗緹2015年與小11歲男星張倫碩合作真人秀《如果愛》，發展出真感情，隔年兩人閃婚，婚後她帶著前兩段婚姻所生的3個女兒跟老公一起生活，一家5口感情相當好，夫妻倆結婚多年來仍經常在社群曬恩愛，感情甜蜜，證明即使是三婚，仍能獲得幸福，最近鍾麗緹常拍影片po上網，一支揪嫩尪熱舞的短片，豪宅中某個收藏意外曝光，成為大亮點。

鍾麗緹近日上傳了一段62秒的短片，疫情當前，雖然夫妻倆待在家，但她仍揪老公張倫碩起身動一動，在寬敞的客廳，放了劉畊宏與王婉霏的健身直播，夫妻倆跟著扭腰擺臀大熱舞，影片中鍾麗緹從頭到尾都跟上節奏動作，沒想到是張倫碩先受不了激烈的運動，比老婆先停下了動作。

鍾麗緹與老公一同熱舞，寬敞客廳裡的整排潮流公仔收藏超吸睛。(取材自鍾麗緹抖音)

這部影片中，除了鍾麗緹夫妻倆的顏值與身材受到關注外，剛好鏡頭將他們居主的豪宅內裝都拍了進去，只見客廳挑高，電視機前擺著紫色大沙發，配上兩座部落風矮桌，加上身材高挑的夫妻倆站在空曠處自由動作，空間仍相當寬敞，值得注意的是，壁面電視底下的收納空間，擺了一整排的日本大型[email protected](庫柏力克熊)公仔，這個潮流公仔許多藝人如周杰倫、羅志祥等都有收藏，不但熱門且非常昂貴，讓人不禁讚嘆鍾麗緹夫妻倆「好富」。

如今51歲的鍾麗緹，向來喜歡在社群分享生活近況，日前她將13秒的個人熱舞片放上網，影片中她穿著全套黑色貼身運動套裝，身材一覽無遺，竟遭網友批評有點胖，「包得像粽子一樣」、「油膩」、「能不能穿點適合自己年齡的衣服」，鍾麗緹則高EQ回應，表示這就是她平時鍛鍊穿的衣服，追求舒適且適合運動，「所以姐姐沒考慮這麼多，下次注意，不穿黑色塑膠袋了，一定美美的」。