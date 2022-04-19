實價登錄自2012年實施，上路至今屆滿10年，《591實價登錄》統計全台與七都熱門行政區10年房價漲幅。2012年全台房屋單價18.1萬元，2021年增加至26.9萬元，10年成長48.6%，漲幅近5成；更進一步分析，七都漲幅依序為台南市、高雄市、台中市、桃園市、新竹縣市、新北市及台北市，其中南二都及台中房價更是直接翻倍！

實價登錄上路至今，房價漲幅以台南居七都之冠，10年增加189%，近2倍；漲幅前三名的行政區分別為安南區、南區以及仁德區。安南區在北外環快速道路建設下，縮短與南科之間的距離，區域內熱門的九份子重劃區，吸引不少南科新貴置產，推升當地房價。而南區則有水交社重劃區與舉喜重劃區，前者鄰近市區，生活機能完善；後者有86快速道路，接收不少南科工程師、安平工業區客群。仁德區因為聯外交通便利，且工業區就業機會帶來人口紅利，還有捷運藍線議題，吸引不少東區外溢買盤。

房價10年成長次之的縣市為高雄市，漲幅137.8%；增幅前三名的行政區依序為大寮區、小港區及橋頭區，皆為高雄蛋白區，房價原屬低基期具補漲效應。大寮與小港因工業區大量就業機會支撐當地住宅需求，同時有捷運行經、機能不俗；此外，小港還有新光三越OUTLET「SKM Park」進駐，發展成熟。而橋頭除了原有的科學園區議題外，去年底台積電宣布在鄰近的楠梓設廠，連帶也讓橋頭新市鎮房市火熱。

10年房價漲幅位居第三的台中市，房價成長最多的區域依序為潭子區、清水區及東區。潭子受惠國道四號豐潭段連接台74線重大建設，成為山城出入門戶，逐漸消弭與市區的落差，不少北屯外溢買盤到此置產。清水則因為三井OUTLET進駐，台中港重劃區推案大爆發，加上往返中科便利，房價親民的海線吸引不少中科新貴，房價搖身一變。最後東區近年在大車站計劃、鐵路高架化、三井LaLaPort等題材下，為房市帶來利多，翻轉以往市容老舊的印象，助長房價跳升。

房價成長速度超越全台平均的還有桃園市及新竹縣市，桃園因為大量雙北輕移民，房價10年來成長8成，尤其交通便利之處，漲勢明顯，包括龍潭、楊梅以及桃園區。新竹縣市10年房價漲幅則超過6成，以竹科買盤為主的新竹，漲幅最多的行政區依序為竹北市、北區及香山區。房價漲幅尾段班不意外就屬雙北市，在房價基期較高之下，10年漲幅分別為新北市42.2%與台北市20.7%。