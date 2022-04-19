人行降準力道不如預期、中國嚴格的清零封控措施料將打擊經濟、俄烏局勢再度升高，以及嗶哩嗶哩裁員消息重創科技股，周二香港股市早盤重挫，恆生指數目前大跌逾600點或2.87%，為20901.40點。國企股(H股)跌3.39%，為7135.21點。

恆生科技股重挫3.61%，成份股全面走跌，嗶哩嗶哩跌10.63%，跌幅最大，其次為萬國數據跌9.1%。

媒體報導嗶哩嗶哩直播部門將裁員，目前已經擬定初步名單，待上海解封後進行裁員約談。受此打擊，快手、騰訊、阿里巴巴、美團、百度全面大跌。

招商銀行爆量下挫11%，該銀行突然宣布行長田惠宇遭到免職。建行、工行等其他銀行股亦受到拖累。

比亞迪漲0.33%，該公司預期首季淨利年增1.74倍～3倍。

受國際油價上漲激勵，「三桶油」全面上揚，以中石油漲1.7%，表現最佳。

煤炭股走跌，電力股上揚。中國發改委價格司召開會議研擬煤炭業哄抬價格行為認定標準。煤炭股兗礦能源應聲重挫7.9%，電力股華能逆勢大漲6%。