近日一名網友發現，機車外殼上插著9根像是細毛又像是大頭針的不明物體，而且還整齊地排成一直線，讓他非常疑惑，於是拍下照片PO上網詢問，有不少熟悉園藝的網友很快就認出，這其實是草蛉蟲卵，而草蛉蟲是一種會捕食害蟲的益蟲，經常被用來作為生物防治的幫手。

這名網友在《爆系知識家》分享2張照片，只見機車外殼上豎起9根不明物體，整齊地排成一列，它們的外觀看起來很像毛又像是大頭針，讓PO主相當困惑，忍不住發文詢問：「有人知道這是什麼嗎？我的機車寒毛豎起」。

網友們看到照片後，也紛紛猜測這9根不明物體到底是什麼，「針灸？」、「固定襯衫的固定釘」、「睫毛」、「優曇婆羅花，佛教說的三千年開一次花」，另外也有許多眼尖的網友很快就認出來，它們其實是草蛉蟲卵，「應該是草蛉卵，是益蟲」、「草蛉啊，防治蚜蟲的好幫手」、「這是好東西，草蛉」。

根據金門縣林務所介紹，草蛉蟲是一種益蟲，主要捕食介殼蟲類、蚜蟲類、木蝨、粉蝨、蛾類及蝶類的卵及幼蟲、葉蟎；草蛉蟲卵由一條細絲連接，以防止先孵化出來的幼蟲將未孵化的卵吃掉，牠們在幼蟲期就具有捕食能力，食量大且繁殖力強、容易飼養，因此經常被用來作為生物防治的幫手。