最近上海人因為買不到青菜而發愁，大陸各省市也捐贈了大批蔬菜給上海，但網路上有消息稱，上海有蔬菜爛地裡賣不掉，這是怎麼回事？官方回應稱，因該蔬菜生產基地屬於封控區運不出去無法賣掉，所以只能眼睜睜無奈的讓大批蔬菜爛在地裡，政府現已制定復工復產方案。

上觀新聞報導，近日，有自稱為上海青浦區朱家角鎮的農戶通過短視頻表示，自家和村裡的蔬菜由於賣不掉，不得不直接在生產基地銷毀，「外面小區買菜買不到，而我們這裡的蔬菜基地一根（菜）也賣不掉」。上海辟謠平台收到留言後進行查證。

對此，上海市農業農村委與青浦區農業農村委回覆，經核查，視頻拍攝者來自朱家角鎮萬隆村蔬菜基地，該基地屬於朱家角鎮保供單位；其西北側的蔬菜配菜中心是上海市新冠疫情防控農產品供給保障重點企業下屬單位。從4月11日開始，配菜中心員工陸續出現新冠病毒感染情況。截至4月18日，萬隆村共確診13例，已判定密接10人，另有高風險人群10餘人。

4月12日，經青浦區專業部門判定及朱家角鎮疫情防控工作領導小組討論決定，將萬隆村升級為封控區，落實足不出戶管理，因此視頻發佈者所在的蔬菜專業合作社蔬菜無法外運。

針對農民關心的「菜怎麼賣」問題，相關部門自4月14日起就已採取了防疫舉措，爭取早日復工復產：4月14日，朱家角鎮防控辦聯繫青浦區疾控部門後，對該區域環境進行採樣，採樣結果顯示為陰性。4月16日，朱家角鎮疫情防控工作領導小組根據青浦區統一佈置，將萬隆村列為攻堅清零區，派駐攻堅工作組入駐指導各項工作。

4月17日上午，經涉事合作社申請，根據人員核酸、抗原檢測及環境檢測結果，萬隆村、鎮農服中心已與合作社對接蔬菜安全採摘及銷售事宜，共同制定防疫期間復工復產方案，考慮恢復蔬菜基地生產銷售。截至發稿，視頻發佈者已刪除相關視頻。

上海市農業農村委還表示，近階段正落實各項措施，推進蔬菜生產相關主體復工復產，進一步加大地產蔬菜供應量，暢通地產蔬菜的銷售管道。

一是加緊釋放勞動力。針對生產一線人員復工復產，正在研究制定全市統一的操作方式；同時要求各區在確保防疫的基礎上，動員鎮、村組織勞力幫助合作社、菜農等解決採收、包裝等勞動力需求。

二是進一步增強運力。加強與各涉農區協調，在落實疫情防控要求的基礎上，在全市發放2900餘張保供通行證，要求各區盡可能將把田間地頭種植的蔬菜運出去。同時進一步挖掘現有通行證的潛力，實現動態平衡，提升運輸效率。

三是成立產銷對接小組，收集動態訊息，指導各區動員行政區域內具有收購和配送能力的企業和合作社幫助中小散戶收購在田蔬菜。

四是對規模企業加強產銷對接，通過集採、集配、集送等模式對接社區、保供單位、新零售企業等，擴大銷售量。

五是對中小散戶，擴大點對點供給，通過動員重點保供企業、合作社等對接，增加地產蔬菜採購比例，幫助基地解決銷售難問題，並增加蔬菜上市量。