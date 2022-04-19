天后張惠妹日前剛結束在台北小巨蛋連唱12場的「ASMR世界巡迴演唱會」，但受新冠肺炎疫情升溫影響，傳出有演唱會工作人員確診，對此，台北衛生局表示，個案為張惠妹演唱會工讀生，負責5場演唱會的引導動線，同時，主辦單位也做出回應。

台北衛生局昨（18日）公布一確診個案，分別在4/10、12、13、15、16日從下午2點到晚上10點，在台北小巨蛋都有足跡，對此，衛生局證實，個案是張惠妹演唱會的工作人員，是廠商請來的引導人員，只負責引導觀眾動線，並不會到演唱會座位區，目前已匡列密切接觸者1人，並預計發送4萬7921則簡訊，提醒民眾如有相關症狀，請儘速快篩或就醫。

針對工作人員確診，根據《ET today新聞雲》報導，張惠妹演唱會主辦單位表示：「所有工作人員都快篩陰性後才開始工作」，並強調，會配合相關單位提供所需要的資料。

其實，張惠妹在開唱時，面對小巨蛋陸續爆出有確診者足跡，張惠妹的壓力之大可想而之，她日前也感性說：「真的感觸很多，疫情期間很幸運能開演唱會，你們的健康最重要，要如何讓你們健康又盡興地回家，講真的我壓力滿大的。」

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。