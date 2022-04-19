新北市汐止區一間長照機構15日有住民出現發燒咳嗽症狀，16日PCR陽性確診，新北市政社會局接獲通報後，針對機構收容的46位住民及25位工作人員共71人進行PCR檢測，包含16日確診住民共有28人呈陽性反應，陽性率近4成，其中8人是員工，目前已送醫收治。

社會局老人福利科長林妏燕表示，28人中僅3位有發燒咳嗽症狀，其餘皆無症狀，機構也已進行分區清消。