媒體報導有2名高中生身穿制服假冒台鐵見習司機員乘車，甚至還被員工導引至駕駛室外，直到之後才被拆穿，宛如經典電影《神鬼交鋒》中詐欺犯假扮多種職業行騙天下的「台鐵版神鬼交鋒」。台鐵表示已行文給學校，呼籲學校約束學生在校外的行為，但因學生未進入駕駛室，台鐵並未報警。不過台鐵表示最近另一起民眾私自闖入列車後駕駛室，已報警處理。

台鐵回應表示，經查該事件發生於4月16日集集支線2712次，濁水--二水間，2位男子穿著台鐵司機員制服、帽子還配備行李箱，並稱是見習司機員要搭便車，列車長及司機員發現並詢問相關問題後，該2名男子答非所問，因而拆穿該2名男子假冒台鐵局司機員一事。

台鐵表示，後續經查該2名假冒司機員男子分別就讀桃園市及高雄市某高中，由於該2名學生並未進入駕駛室，台鐵也並未報警處理，但已正式行文校方，請學校加強約束學生在外行為。

另根據媒體報導，日前一名民眾竟持有台鐵PP自強號駕駛室車門鑰匙，並私自闖進行駛中的PP自強號的後端駕駛室，不僅拍攝影片還操作鳴笛。台鐵也一併回應表示，對於近來有民眾私自進入列車後連端駕駛室一事，台鐵已正式報警處理，並檢討加強駕駛室管制措施。