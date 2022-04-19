台積電(2330)法說釋大利多，有助提振台股特別是半導體族群士氣，尤其在通膨高漲時期，具量增價漲的趨勢產業，是獲利不被通膨侵蝕的關鍵，不論是5G、電動車、元宇宙的興起，或戰事強化國家網路通訊，在在顯現對半導體晶片、高速網通的殷切及高需求，相關產業及企業報價與轉嫁能力強，進而將推升股價，可望成為對抗通膨的投資優選族群。此時布局，法人看好「科技市值型ETF」，包括國泰台灣5G+ ETF(00881)、元大全球未來通訊(00861)、元大未來關鍵科技(00876)、FH中國5G(00877)、新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)等。

以國泰台灣5G+ ETF(00881)而言，其追蹤臺灣5G+通訊指數，鎖定台股5G產業鏈要角，除了上游半導體族群外，更涵蓋泛5G產業各應用層面如：電動車、低軌衛星等相關族群，觀察其成分股，台積電占比約3成、整體半導體比重逾6成，此外，遠傳、台灣大等穩定發放股利的電信股也在其中。00881具科技成長股上攻潛力，加上穩健配息股的股息收益，每年還提供2次配息，存科技股領息的魅力已吸引逾36萬股民，迄今基金規模超過新台幣466億元(截至4/15)。

上周(4/14)晶圓代工龍頭台積電召開法說會並公布第1季財報，受惠漲價效益、先進製程續放量及新台幣貶值助攻，毛利率衝上55.6%，單季獲利突破新台幣2千億元大關，季增22%、年增45%，每股純益7.82元，優於預期且再創新猷。永豐金投顧指出，台股高殖利率已是市場共識，據上週的統計，預期上市公司將配發股息達2.58兆，股息殖利率可達4.87%，因此投資價值頗高。而且直到目前投信依然偏多，顯示長線資金逢低價碼的意向，故建議在整數關卡進行價值投資。