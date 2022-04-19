今年首度實施的大學分科測驗將在7月11日至12日舉行，大考中心今天表示，分科測驗成績7月27日公布當日，同步提供到考分科測驗任一考科之所有考生，在分科測驗及學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。

也就是說，大考中心7月27日除了公布分科測驗各科人數百分比累計表外，也會再公布學測各科60級分制下的人數百分比累計表，就是將有去考分科測驗的考生，他們學測各科成績從15級分制轉換成分科測驗的60級分制之後，再排累計人數，分母就會是扣掉甄選已經錄取的人。這讓參加分科測驗者，更容易知道自己成績在所有考生中的位置，有助於找落點。

過去大學指考有10個考科，今年分科測驗僅數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會等7個考科。今年考試分發時，超過8成校系同時看學生分科測驗，也可同時採計學測時的國、英、數A或數B等科成績，跟往年不太一樣。

過去申請入學在5月中旬結束，但今年卻直到6月15日才公布統一分發結果，而分科測驗在7月11日、12日舉行，考生如果要拚分科測驗，可準備的時間不到1個月，相當趕。

大考中心表示，今年分科測驗6月9日至20日間報名，高三應屆畢業生取得畢業證書者，可採學校集體報名或個別報名，二擇一；高三應屆畢業生未取得畢業證書者，一律採學校集體報名。

分科測驗採60級分制，考生試場違規怎麼扣分？大考中心說，分科測驗違規扣分依原指考違規扣分比例轉換，小數點後四捨五入，原指考扣分2分、5分、7分、10分，分科測驗對照為1級分、3級分、4級分、6級分。

今年學測有高達4679個考生未在答題卷簽名，引發軒然大波。大考中心特別提醒，在分科測驗時，預備鈴響就座後請核對答題卷上應試號碼、姓名與座位標示單是否吻合，考試開始鈴響後才可劃記與簽名，未簽名者扣減該節成績1級分。