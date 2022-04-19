張庭、林瑞陽近年把事業移往大陸，未料因公司涉嫌違法傳銷，遭凍結資金台幣26億，立案調查4個月，日前結果出爐，被認定有違法行為，需繳回違法所得和罰款約台幣9500萬，如今連旗下96套，總價17億人民幣（約台幣79億）的房產也被查封。

張庭和林瑞陽成立的「上海達爾威公司」旗下美妝品牌「TST庭秘密」，遭控涉嫌傳銷牟取暴利，立案調查4個月，市場監管部門認定構成組織策劃傳銷違法行為，需沒收違法所得1927.99萬元人民幣，外加罰款170萬元人民幣，換算合計約9500萬台幣，當時張庭夫妻在微博發聲明，堅稱「上海達爾威貿易有限公司」成立以來遵從政府指導，是合法經營的公司，雖強調會配合相關部門調查，但微博、抖音甚至官方旗艦商店都遭下架，資金也慘遭凍結。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，林瑞陽、張庭公司旗下96套、共17億人民幣（約台幣79億）的房產，目前被石家莊裕華區市場監督管理局查封，查封日期為2021年7月20日，由於夫妻倆及公司微博、抖音帳號已被禁言，目前尚未對此事做出任何回應。

張庭閨密陶虹傳出事件爆發後，就退出2人合開的公司，疑似做出切割。（小陶虹微博）

而和張庭交情甚好，也是公司股東之一的陶虹，入股就分紅獲利近4億元（約新台幣18億元），如今事件爆發後，傳出已經悄悄退出2人合開的公司，被外界認為是緊急做出切割，避免遭捲入事件中，對此，所屬經紀公司趕緊澄清：「哪分過那麼多錢，這胡說簡直是…這純粹是流言」。