台積電為全球晶圓代工龍頭，後面有三星、英特爾等追兵緊跟，不過近期有外媒披露三星的製程良率報告指出，三星4奈米的良率僅35%，3奈米甚至只有10%至20%，種種狀況讓大客戶高通不得不緊急抽單，轉由台積電進行代工。

外媒wccftech報導，最新報告顯示，三星不只在4奈米量產過程遇到困難，在3奈米GAA技術也遇到瓶頸，先前該公司雖展現在3奈米GAA技術的突破，但良率僅落有10至20%。

不僅如此，報導點出，三星4奈米製程雖然有35%良率，但是台積電4奈米製程的良率高達70%，相較之下，三星的良率依然是一個糟糕的數字，這也迫使高通決定抽單，將Snapdragon 8 Gen 1及Snapdragon 8 Gen 1+兩款旗艦型處理器的代工訂單交給台積電。

此外，若三星無法在3奈米量產時提高良率，即使高通要付出更多的生產成本，仍會繼續選擇台積電做為下一代旗艦型行動處理器Snapdragon 8 Gen 2的代工廠商。

目前傳出三星3奈米製程被用來生產內部的產品，並以Exynos系列的行動處理器為優先。先前的報導則披露，三星正在為自家的智慧型手機研發全新的 Exynos行動處理器，但當時並不確定是否會利用GAA技術的3奈米製程打造。

報導提到，目前沒有消息證實台積電與三星遇到相同的狀況，且藉由台積電4奈米製程打造的天璣9000行動處理器，經過測試後被認為是非蘋果陣營中效能最為出色的處理器，這也證明台積電的代工實力與良率。

除了天璣9000的實測效能相當突出外，報導認為台積電一直生產出比其他晶圓代工廠商更為優異的晶片，這也讓以蘋果為首的科技公司持續向台積電下訂，生產旗下大量的處理器訂單。