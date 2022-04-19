高捷演過多次老大，形象已深植影迷心中。（Gameone提供）

高捷登入手遊《古惑仔M》，粉絲千萬別錯過此次限定活動。（Gameone提供）

有老大專業戶之稱的資深演員高捷，演活《角頭》系列、《新宿事件》等多部膾炙人口的黑幫題材電影，知名港漫《古惑仔》改編的手遊《古惑仔M》，日前邀請他化身台灣老大，插旗香港銅鑼灣挑戰知名角色「洪興幫」陳浩南，高捷也透露，其實2000年上映的古惑仔正傳系列電影最終回《勝者為王》，亦曾找過他演出一角。

高捷回憶當年電影卡司找來柯受良、陳松勇等台灣演員演出幫派老大，自己則一度被找去演律師，但不知何故，自己的角色談到一半就沒有下文，他笑說：「當年沒有機會演，繞了一圈結果跟手遊合作。」高捷被譽為台版艾爾帕西諾，已是觀眾眼裡台灣老大的代表，不過他認為，當年的柯受良跟陳松勇仍比自己更有台灣大哥的氣勢。

但高捷也強調，演出黑老大是個人的表演氣質，呼籲觀眾不要崇尚黑社會，像他前陣子在高雄拍攝影集《塑膠花》，遇到影迷來打招呼，他也不停機會教育說：「千萬不要走錯路、要孝順父母。」

這次跟手遊合作，高捷花了兩天進棚拍攝宣傳片花跟形象照，化身新角色加入遊戲，在遊戲內的銅鑼灣地圖中，也將出現全新台灣特色景觀，如「辣妹檳榔攤」、「釣蝦場」、「台灣夜市」等，讓玩家在遊戲過程中，體驗最地道的台灣街景文化。