黃澄澄的枇杷，現在正是市場裡的嬌客。一盒端起來沉甸甸的枇杷，整棵都有用途，除了果肉細軟多汁、酸甜適口又富含各項營養成分外，還可做成蜜餞，果葉更是枇杷膏的主要原料。怎麼挑出好吃又多汁的枇杷呢？專家級簡單目視法學起來，並分享不沾手的吃法。

農委會專家建議，為免吃枇杷剝皮時湯汁沾手，首先將枇杷外皮以軟毛刷輕刷洗後，可先用餐巾紙擦乾。接著要倒抓果柄，由蒂端往下剝皮，如此就可輕鬆吃完不沾手！

枇杷剝皮時，握著果柄由上往下剝，較能減少果汁沾手。(圖/本報系資料照片)

營養師陳嫚羚(嫚嫚營養師)指出， 枇杷的營養成分豐富，包括：

1.維生素A ：保護眼睛又能美肌。

2. Beta胡蘿蔔素、隱黃質：這些植化素對於預防高血壓、心肌梗塞、癌症都有幫助。

3. 綠原酸：這是枇杷帶有點澀味的來源，能夠幫助促進新陳代謝！

嫚嫚營養師提醒，雖然枇杷是當季營養好水果，但是也不能食用過量。建議一天的食用量，大概抓在每天小顆的8-10顆或大顆的6顆即可，且最好分成兩餐吃，避免糖分過高。

●挑選好吃枇杷 果肉飽滿、絨毛長、皮不皺是首選

枇杷果實含水度高，較為嬌弱，購買時可以目測品質優劣。農委會專家建議，可從這幾點觀察：

1.果實圓潤；

2.色深比色淺好；

3.表皮絨毛較長、沒有皺皮；

4.外觀無疤痕。

新鮮枇杷可以存放在室溫陰涼乾燥處4~5天。專家提醒，建議若天氣不是太熱，就別把枇杷放進冰箱，否則反而容易變黑，最好盡快吃完，才能吃到最完整新鮮的好滋味。