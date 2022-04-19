確診男趴趴走還在IG發文、女友也違規外出 侯友宜說話了 12:032022/04/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今表示，這樣一個違規然後又有同住的再違規，該罰就罰、該嚴格處理就嚴格處理。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽區18歲男子確診卻違規外出打球，還跑去買Apple Watch，甚至將外出行徑、確診個資放上Instagram限時動態，行徑囂張，被新北市衛生局重罰150萬元，其女友疑也確診，遭爆料還在IG發動態「還好我沒出門，頂多倒垃圾」，台北市衛生局調查中。 對此，侯友宜今表示，這樣一個違規然後又有同住的再違規，該罰就罰、該嚴格處理就嚴格處理，相關的規範有相關的規範，不能一而再再而三，已請衛生局好好處理、該怎麼做就怎麼做。 首例！新北2歲重症童搶救6天不治 侯友宜哽咽證實 訂閱影音： 中時新聞網 張惠妹演唱會工作人員確診 主辦單位說話了 全中運輕艇選手確診染疫 14項未辦理賽事一同延賽 #確診 #違規 #處理 #外出 #還在 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南韓解封與病毒共存 李準基即確診曝症狀 新劇拍攝進度曝光 09:232022/04/19 娛樂 阿妹演唱會工讀生確診 北巿府急發4萬8千封簡訊 10:292022/04/19 生活 汐止長照機構爆群聚 28人確診 陽性率近4成 11:422022/04/19 生活 台南忠義國小＋3確診 全校停課至22日 大光國小也停課2天 10:522022/04/19 生活 確診男偷溜爽玩遭罰150萬 女友IG一句話也剉咧等 08:362022/04/19 生活 未來新防疫險商品... 隔離、確診給付恐大調降 04:102022/04/19 財經要聞 和北檢確診法警同場 法務部長蔡清祥曝身體狀況 11:142022/04/19 社會 花蓮全中運選手確診 基隆啟動居家醫療照護 04:102022/04/19 地方新聞 鄉土歌謠比賽傳確診仍續辦 學生：終於參加全國賽圓夢 11:292022/04/19 寶島 桃園分局16人確診 鄭文燦：有必要會擴大匡列採檢 11:192022/04/19 生活 愛傳媒》疑似確診 防疫專線打不通靠這招 09:002022/04/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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