新北市三峽區18歲男子確診卻違規外出打球，還跑去買Apple Watch，甚至將外出行徑、確診個資放上Instagram限時動態，行徑囂張，被新北市衛生局重罰150萬元，其女友疑也確診，遭爆料還在IG發動態「還好我沒出門，頂多倒垃圾」，台北市衛生局調查中。

對此，侯友宜今表示，這樣一個違規然後又有同住的再違規，該罰就罰、該嚴格處理就嚴格處理，相關的規範有相關的規範，不能一而再再而三，已請衛生局好好處理、該怎麼做就怎麼做。