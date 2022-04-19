新北市2歲男童確診重症，經搶救無效今（19日）宣告不治，立法院民進黨團總幹事鄭運鵬指出，代表黨團深表遺憾，也請家屬節哀，針對新北市長侯友宜提及的中央管制過多也盼他可以具體提出，避免事件再度發生。

鄭運鵬表示，看到新北市長侯友宜受訪時談及感受外，也提到是中央管制過頭的問題，2年多來中央與地方配合，很多執行面都在地方，到底是哪個環節是中央管制過多，導致新北市衛生局、救護系統無法及時救援，盼侯可以具體提出。

鄭運鵬指出，行政流程部分可以調整，中央一定會協助，並非責任方一定是中央或地方，男童不幸往生非常遺憾，也盼接下來不要再發生。

黨團副總幹事林靜儀說幼童因確診過世，接下來要在制度面釐清，知道衛生局的同仁都很忙，但也接到很多陳情「衛生局的電話打不通」，接下來應該是輕重症分流，各縣市應該有不同專線來處理，而非由單一單位處理，讓需要就醫與隔離的資訊可以分流，避免類似的遺憾。