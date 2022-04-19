全球工業級嵌入式存儲領導品牌ADATA威剛(3260)(ADATA Technology Co., Ltd.)，獨立開發出支援TCG OPAL資料加密技術的專屬管理軟體「A+OPAL」，適用於威剛所有支援TCG OPAL的工業級NVMe與SATA III固態硬碟，以直覺簡單的介面，幫助工業用戶對存儲裝置進行安全管理，特別適合資料中心、伺服器、監控、醫療等應用，也可滿足企業和政府對資料安全的嚴格要求。

相較於其他耗時又耗效能的加密軟體系統，TCG OPAL定義的「自我加密硬碟(Self-Encrypting Drive, SED)」硬體技術，可提供更高效簡易的管理。透過威剛A+OPAL軟體來啟動加密功能，不僅能大幅降低TCG OPAL規範為非技術背景使用者所設置的高門檻，讓用戶能輕鬆獲得完善的加密保障；同時也能藉由SED硬體本身的加密技術，省去透過主機系統加密的時間與困難，進行資安保護更有效率。

A+OPAL軟體符合TCG OPAL 2.0規範，並具備以下六大功能：簡易的初始設置以啟動TCG OPAL，執行「自我加密硬碟(Self-Encrypting Drive, SED)」技術；設置SID/Admin密碼；Pre-Boot身份驗證(Pre-boot Authentication, PBA)，需要通過身份驗證才能開機並啟動授權；設置鎖定範圍，可進行磁碟資料區塊管理與權限設定，對機密資料分級管理，提升安全防護；將硬碟重置為出廠預設值；檢視SSD支援TCG OPAL的功能和狀態。

隨著物聯網及雲端存儲技術的蓬勃發展，全球數位經濟下的資料安全，更是重中之重。威剛A+OPAL軟體整合了固態硬碟與「AES 256位元資料加密」、「寫入保護」、「快速/安全擦除」等資料保護技術，為客戶提供符合國際TCG OPAL 2.0標準的資料安全解決方案。