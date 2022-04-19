蔡宗翰19日在律師陪同下，召開記者會表示「絕無偽造文書」。

民進黨台南市議員初選競爭激烈，黨內衝突不少，第一選區湧言會推出的參選人張豪澤，指控同選區對手、立委賴惠員子弟兵蔡宗翰，偽造衛福部長陳時中簽名文宣，涉嫌偽造文書罪，19日具狀到台南地檢署新營辦公室按鈴告發。蔡宗翰則回嗆，「老人不要欺負新人」，絕無偽造文書，禁得起司法檢視。

張豪澤指出，蔡宗翰偽造部長陳時中的簽名，作為自己的宣傳文宣，他不只用陳時中部長的名義，還編造推薦文章，因為陳時中昨日下午防疫記者會後，非常明確的表示「沒有支持任何候選人」，這種行為欺騙民眾，也涉嫌偽造文書罪。

張豪澤提到，蔡宗翰綽號恰巧是「細漢仔」，「細漢偷摘瓢，大漢偷牽牛」，現在還沒有當民意代表，就用偽造的方式來獲取鄉親信任，如果讓他當上民意代表「那還得了」，所以他一定要制止這樣的行為。

蔡宗翰則在律師林子恒陪同下開記者會反擊，文宣絕對符合黨內廣告禁止事項的規範，且部長陳時中非選對會成員，任何人與陳時中的合照都能成為看板，不僅符合黨內規定，更禁得起司法的檢視，也呼籲，「新人參選已經非常艱難，老人不要欺負新人」。

林子恒說，張豪澤指控有關於選舉看板偽造文書一事，依照刑法規定，這些都是不構成偽造文書，因為偽造文書要有文書性，且蔡宗翰事先有跟陳時中部長見面、溝通，絕對沒有張豪澤所說的妨害名譽、偽造文書之情事，蔡宗翰已委任他作為律師，未來他們考慮依照這部分，對張豪澤提出誣告和妨害名譽的告訴。