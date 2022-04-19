俄烏戰事已開始衝擊歐洲經濟，歐洲央行（ECB）下修歐元區今明兩年GDP，並同步大幅上修通膨預估，顯示出現停滯性通膨的疑慮，相對於高通膨，ECB更關注經濟表現，因此續維持鴿派立場，中長期來看，歐股仍較可能缺乏成長動能，維持震盪格局，但若俄烏談判取得重大進展，可望穩住市場信心，歐股短線仍存在反彈機會，留意政策作多行情。

根據Refinitiv統計，預期第一季道瓊歐洲600企業獲利將成長25.1％，營收預期成長20.3％，在典型的季度中，通常約有52％企業獲利能優於預期，57％營收能優於預期。且預期整體產業獲利成長25.1％，十大主要產業中，以能源類股獲利成長177.6％最高，其次為工業、原物料類股，獲利成長預估為40.4％、38.6％。

科技、非循環性消費類股獲利成長最低，預估將為衰退6.4％、衰退6％。整體營收預期成長20.3％，所有主要產業預期皆有正的營收成長，其中以能源、原物料類股成長92.3％、24.6％居領先。

富蘭克林證券投顧表示，高盛報告顯示，儘管歐洲各國可能會祭出針對能源價格飆升、國防支出、烏克蘭難民等三方面的額外財政支出，來緩解俄烏危機對經濟的負面影響，但仍無法完全抵消俄烏戰事所帶來的衝擊。政策上繼歐盟「下世代歐盟（NGEU）」振興計畫後，近日也考慮發行債券，來為能源和國防部門籌措資金，以應對俄烏衝突的影響。

此外歐洲為降低對俄羅斯的能源依賴提出「REPowerEU」計畫，若各國採納，可望在今年底前削減三分之二的俄羅斯天然氣進口。再搭配德法近日公布的永續地球、歐盟成長峰會將建立「歐洲新成長模型」，重點發展氫能、電池、太空、半導體、雲端、國防等產業等計畫，將加速歐洲朝向綠能、科技轉型，相關產業可望受惠。