嘉義市今天新增2例確診案，都是嘉義縣17日公布的確診個案34503的公司同事，被匡列居家隔離中PCR採檢陽性，市府將於中央流行疫情指揮中心公布案號後，發布疫調資料。

案34503是46歲住溪口鄉的男性，在他縣市服務，16日因肌肉痠痛、頭痛，自行至醫院PCR採檢後確診，11日曾到他縣市分公司，12日至15日均往返公司住家及外縣市業務拜訪，嘉義縣政府匡列居家隔離28人，自主健康管理13人。