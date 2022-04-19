嘉義市＋2 嘉縣溪口確診男的同事 12:052022/04/19 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣溪口鄉17日有確診案，進行環境清消。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市今天新增2例確診案，都是嘉義縣17日公布的確診個案34503的公司同事，被匡列居家隔離中PCR採檢陽性，市府將於中央流行疫情指揮中心公布案號後，發布疫調資料。 案34503是46歲住溪口鄉的男性，在他縣市服務，16日因肌肉痠痛、頭痛，自行至醫院PCR採檢後確診，11日曾到他縣市分公司，12日至15日均往返公司住家及外縣市業務拜訪，嘉義縣政府匡列居家隔離28人，自主健康管理13人。 台東＋8 其中7人為成功進香團案延伸 台南忠義國小＋3確診 全校停課至22日 大光國小也停課2天 #嘉義市 #PCR #採檢 #50 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南＋22確診 8人Ct值不到20 16:042022/04/18 生活 竹縣＋13確診 43處足跡曝 路易莎、高鐵入列 14:132022/04/18 生活 台中明道中學傳2學生確診 校方深夜宣布停課3天 採線上教學 04:472022/04/19 生活 桃園分局淪陷 已16人確診 染疫人數恐再增加 09:572022/04/19 生活 解隔鬆綁 最快4天返家自主管理 04:102022/04/19 生活新聞 雲嘉南確診大減 黃偉哲不敢輕忽 04:102022/04/18 地方新聞 彰化＋6 含參加台北阿妹演唱會1例 04:102022/04/18 地方新聞 匡列居隔天數恐縮短至3天 專家揭1評估標準 09:052022/04/18 生活 確診男偷溜爽玩遭罰150萬 女友IG一句話也剉咧等 08:362022/04/19 生活 品觀點｜有症狀醫生認定 全台619處診所免費領 10:532022/04/19 生活 《一家團圓》女主角李燕親證「快篩兩條線」 衝醫院採PCR 20:442022/04/18 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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