立法院會今天三讀通過《國家太空中心設置條例》，將國家太空中心改制為行政法人，監督機關為國科會，盼促進台灣太空科技研發能力提升等，培育太空科技人才，推動民間參與。

國家太空中心9大業務範圍包括研擬與執行國家太空科技計畫；進行太空科技的研發、技術移轉及加值應用；促進太空科技的國際合作及交流；辦理國家發射場域的選址、前置規劃、受託營運及管理等相關業務；培育太空科技人才與推廣太空科學普及教育、推動民間參與等。

三讀條文規定，為提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，促進台灣太空活動及太空產業的發展，特設國家太空中心。太空中心改制為行政法人，監督機關則為科技部改制的國家科學及技術委員會。

國家太空中心將設董事會，置董事11人至15人；置監事3人至5人。董事、監事任期為3年，期滿得續聘一次。國家太空中心置董事長一人，由監督機關就董事中提請行政院長聘任之；解聘時，亦同。此外，國家太空中心董事長、董事及監事，均為無給職。

國民黨立委曾銘宗提出5項附帶決議，包括請科技部、太空中心在條例完成立法施行後5個月內，訂定利益迴避相關規定；國家太空中心改為行政法人後，相關業務將更具彈性，但相關採購不再適用政府採購法，易衍生弊端，因此要求太空中心於條例完成立法施行後，在3個月內訂定適用採購規章，並依法送科技部備查。

曾銘宗表示，中科院改制為行政法人之後衍生弊端，因此他才提出附帶決議，相關決議也都經院會討論後通過。曾銘宗強調，太空中心改制行政法人之後，就不再受《政府採購法》等規定，因此相關資訊一定要公開透明，真正達到提高經營效率，讓台灣太空科技有進一步發展空間，而不是淪為派系分贓的地方。

國民黨立委林奕華表示，三讀立法後，太空中心不是只有學術發展計畫，而是真的有上太空實力。這次立法也有幾個突破，太空中心主任人選必須有一定專業背景，立法院不能同意政府新設機構，淪為酬庸跟失意政客的人事疏洪道，且董監事人選必須要有各領域專業人才，不能成為酬庸跟政府的投票部隊，要讓專業領導專業。