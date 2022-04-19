新北中和一名2歲男童14日確診後就入住加護病房，經6天搶救仍於今天凌晨病逝，引發家長恐慌，馬偕兒童感染科名醫黃瑽寧昨指出，不管兒童是染新冠還是其他病毒感染造成發燒，只要出現「精神不佳、嘔吐不止、氣喘不休、疼痛難耐」4症狀就要立即送急診。

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧在臉書表示，兒童雖不是新冠病毒重症死亡的高風險族群，染疫後需使用到呼吸器的比例約在10萬分之1至10之間，跟流感病毒差不多，每年都會有1、2例令人心痛病例，不僅新冠會致死，也可能是流感、腸病毒、EB病毒、皰疹病毒、黴漿菌感染，甚至多數是找不到原因，希望家長能明白。

黃瑽寧表示，不論是新冠病毒，或是其他會造成發燒的病毒感染，只要兒童出現精神不佳、嘔吐不止、氣喘不休、疼痛難耐4種症狀，就應立即送急診。而針對感染新冠病毒的孩子，特別是1歲以下，或發燒2天以上，也建議積極就醫。

收治2歲重症童的雙和醫院今上午指出，男童是因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於4月19日凌晨3時46分在父母陪伴下病逝。