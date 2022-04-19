新思科技今(19)日宣布，其簽核工程變更指令(engineering change order，ECO)解決方案Tweaker ECO，獲群聯(8299)導入使用，成功加速群聯新世代大型設計的設計周轉時間(turnaround time)。這項突破性技術讓群聯將晶片設計周期的ECO迭代(iteration)減少50%，並將ECO周轉時間縮短3倍。

隨著晶片設計的尺寸和複雜性不斷增加，傳統ECO工具面臨更多提升運算能力、增加機器儲存和記憶體容量的需求。使用層階設計等典型ECO策略與工具的公司，常常無法將大型設計所需的記憶體、儲存空間和執行時間(runtime)降至最低，因而影響到設計的生產力。而透過最新的Gigachip Hierarchical技術，Tweaker ECO能大幅縮短周轉時間並減少數百gigabytes的記憶體，同時帶來可預測的設計收斂(closure)以及更少的ECO迭代，卻不會影響準確性。

群聯處長張家源表示，先進節點的設計具有嚴格的PPA門檻，因此不能容許時序錯誤和冗長的ECO收斂時間。透過布署具備Gigachip Hierarchical技術的新思科技Tweaker ECO，群聯以超過三倍的速度大幅改善了從設計到簽核的生產力、效率和上市時程的目標。藉由與新思簽核產品組合的深度整合，我們的設計團隊不僅確保一次完成矽晶設計，還大大減少了設計迭代的次數以及所需的記憶體。

Tweaker ECO運用了創新的Gigachip Hierarchical ECO技術，能以更快速的執行時間、更少的記憶體以及可擴展的架構處理市場上最大型的晶片。比其傳統的ECO流程，Tweaker ECO所需的硬體資源較少，這讓群聯電子能有效地使用單一機器降低其每次執行的成本，從而使設計專案的成本降至最低。

新思矽晶實現事業群副總裁Sanjay Bali表示，隨著設計邁向更小的製程節點，設計收斂的挑戰因物理情境(physical scenarios)數量的提高而隨著增加。只要每次出現ECO都可能影響投片的時程表，因此需要一個有效的解決方案，能及早辨識、分析，處理和恢復晶片可靠性問題。Tweaker ECO的Gigachip Hierarchical技術移除了傳統的設計障礙並降低了運算成本，讓客戶具備十足把握有效推出最大的晶片設計產品。