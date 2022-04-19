這下尷尬了！一名網友發文透露，他請女同事到家中車庫自取卡式爐，未料，迷糊的女同事卻跑到鄰居家，意外帶走鄰居的爐具，所幸鄰居大人不計小人過，才沒有鬧上警局。文章曝光後，大批網友調侃「實在太ㄎㄧㄤ了」。

這名網友在論壇《PTT》笨板發文，稱住家附近的女同事為了露營，向他借卡式爐，而他湊巧上周末16日至17日不在家，便請女同事自己去他家車庫拿放在角落的卡式爐，還附上車庫監視器畫面，圈起卡式爐置的位置，以便同事能快速找到。

原PO說，殊不知，隔日女同事傳來在露營場拍下的照片，劈頭就問「這要怎麼接瓦斯罐」，他一看才發現照片中的「卡式爐」超陌生，驚嚇地問：「到底去哪拿的？」詢問後才得知女同事竟跑到鄰居家，拿走鄰居家連接大型瓦斯桶的爐具，一秒成小偷，讓他頓時哭笑不得，好奇發問網友，「請問我陪她去警局的時候，是該喝紅茶還是咖啡？」

原PO借女同事卡式爐，沒想到對方卻粗線條，跑到別人家去。（翻攝自PTT）

女同事也對自己的迷糊行為感到哭笑不得，表示自己結束露營後會趕緊去向鄰居賠不是。（翻攝自PTT）

原PO後續補充近況，女同事露營完後趕緊買好伴手禮，到原PO鄰居家致歉，還好鄰居阿伯不願計較，才順利化解這場險險要鬧上警局的烏龍事。

文章曝光後，火速引起熱議，不少鄉民表示，「只要對方沒報警都是小事，只是這實在太笨了...差點笨到被告」、「也太ㄎㄧㄤXDD」、「差點被法院認證笨」、「果然是笨板人」、「有去道歉就給讚」。

值得一提的是，竊盜為公訴罪，一經受理就無法隨意撤銷，惟偷竊者是否擁有主觀意圖是竊盜罪構成要件之一，過往案例中均不懲罰非意圖偷竊，縱使案件被警局移送地檢署，也多會以不起訴處分作結。