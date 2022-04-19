ESG議題正夯，企業不看、不做都不行！台灣金融研訓院19日為自家新書《投資地球的未來-ESG的導航圖》舉辦出版說明會，向企業界、金融機構提醒，千萬要真正做好ESG，不要想要試圖「漂綠」，辜負投資人！

台灣金融研訓院表示，ESG議題已經走入所謂的深水區，各種規定也越來越專業細致，《投資地球的未來-ESG的導航圖》新書是台灣金融研訓院近幾年來觀察研究永續金融的結晶，以最實務的轉譯方式說明，相信有助於產業、市場迎接今後ESG的機會與挑戰。

台灣金融研訓院董事長吳中書表示，極端氣候頻繁現蹤的今天，讓各界反思綠色永續不應淪為口號，從國家到企業層級都得正視永續課題，更必須落實在具體行為。金融是經濟體系的血脈，對經濟活動的運作具有角色，金融機構更能在永續議題上扮演推動的功能。

吳中書指出，目前永續金融商品百花齊放之際，但漂綠、漂永續的爭議卻從未停歇，可見金融商品應當符合何種標準，才能稱之為永續金融，要怎麼跟ESG理念無縫接軌，仍令多數業者尚在摸索中。台灣的永續金融成果，在金管會推動下成果豐富，已有13家有金融機構簽訂赤道原則，全球第一名，投融資累計金額屢創新高。

金管會副主委蕭翠玲致詞表示，為達到SDGS，永續金融已成顯學，風險伴隨商機，企業除了推動節能減碳，可以轉型為低碳企業，除了技術創新，也需要金融支援，金融業可以推動綠色金融商品，像永續債券在資本市場的狀況，投資人偏好ESG表現好的企業。