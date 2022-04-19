前台大醫學院準研究生林和駿誘騙81名少女提供裸照、猥褻不雅照，最高法院今年3月判囚定讞。台北地檢署19日上午傳喚林到案，發監執行。檢方將聲請定應執行刑，由法院裁定林男要關多久。

林和駿從2014年到2017年間，透過臉書、即時通及LINE等APP通訊軟體，以張貼他人照片之帳號或偽以女性等方式，分別引誘使81名少女及未滿14歲的女童，以自行拍攝方式，各自製造裸露胸部、全身或裸露下體及猥褻行為的照片或影片，傳送給林和駿。

林和駿為與其他同好交換所蒐集之猥褻影像檔案，而於取得這些猥褻行為的影像檔案等電子訊號後，以LINE或臉書通訊軟體上傳給他的同好，供人觀覽。

此外，林和駿透過LINE認識一名少女後，以邀約少女外拍賺錢為由，在2016年誘使少女拍攝全裸照片，並撫摸少女胸部及私處。

高院斥責林男嚴重影響社會治安，考量本案被害人甚多，林男因本案無法就讀台大研究所等情況，依引誘使兒童或少年製造猥褻行為之電子訊號罪共82罪判處總計106年10月的刑期，另34個月刑期得易科罰金，最高法院只撤銷2罪，其他部分駁回上訴確定。

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