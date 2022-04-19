民進黨台南市議員初選，19日公布永康區、曾文區的民調結果。其中，永康區將提名新人朱正軒、黃肇輝搭配現任議員陳秋萍出戰；曾文區則提名現任議員陳秋宏、吳通龍。今天晚上的民調作業，則輪由大北門區、東區登場。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，永康區的民調結果經加權後，新人且具青年身分的朱正軒0.2663、新人黃肇輝0.2474；陳秋萍雖僅0.1866，但仍靠婦女保障名額獲得提名。至於陳世霖0.2385與提名門檻相當接近，李信輝0.0612。

曾文區的民調結果經加權後，吳通龍0.3388、陳秋宏0.3160、李開通0.1588、泛新潮流系新人江彥霆0.0822、吳建霖0.0743、陳進益0.0298。

今晚登場的大北門區將提名3人，選區涵蓋北門、學甲、將軍．七股、佳里、西港等行政區，除現任議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭尋求連任外，無黨籍現任議員謝財旺的女兒謝舒凡也爭取提名，另有前台南市政府觀光旅遊局長陳俊安、台南市政顧問蔣琦君登記。

提名3席的東區，除現任議員蔡筱薇、蔡旺詮爭取連任外，另有前市議員陳金鐘、前里長陳世安、現任里長鍾聯家等3人登記。