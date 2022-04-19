有「最美博士」之稱的許藍方擁有亮眼外型、清晰口條，加上她在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教議題，讓她火速打開知名度，許藍方昨則罕見辣穿露背服裝，但卻因胸墊設計而掀起激凸風波，對此，許藍方今（19日）則親上火線再次還原胸前走光真相，同時，也有網友酸她賣肉搏版面，許藍方也不客氣回應了。

許藍方昨晚罕見解放性感，她身穿露背連身衣，大方露出白皙美背，不過卻因胸墊設計，而讓許藍方遭質疑激凸，對此，許藍方第一時間則表示：「那是衣服襯墊摺痕，避免各位擔憂已修圖重新上傳，謝謝關心」，但走光風波仍在網上延燒。

對此，許藍方稍早則再發文，她拿出當時穿的連身衣，並表示，安全性高、胸墊也很厚「但這也是我後來發現的衣服小設計，在胸墊上做了類似激凸或者只是胸墊的形狀，我不是設計師不便代表發言。」許藍方強調，這只是衣服上的設計或線條呈現，呼籲網友不用腦補太多，至於有人批評許藍方解放性感是要賣肉，她則反問：「我實在不懂這個跟賣肉有什麼關係？我倒覺得它帶來的是高雅氣質。」

許藍方也向酸民喊話：「想看性感裸露激凸走光的人，您們可能走錯頻道了」，她強調，走光不會發生在她身上，最後，許藍方還無奈標記：「#受不了這種風氣不得不再解釋 #到底為什麼要因為變態的留言和可能被扭曲的原意而改變自己」。