大陸選秀節目《創造營2021》自播出後就話題不斷，當年劉宇、贊多、力丸、米卡、劉彰等9人，因為在節目中展現堅強的舞台實力及個人魅力而受到大批觀眾的喜愛，最後脫穎而出成為2年限定男團「INTO1」的其中一員，而其他參賽者雖沒有出道卻也備受矚目。但沒想到其中一名人氣參賽者劉丞以近日卻爆出涉嫌犯罪而遭到當地政府逮捕，網路上還流出他過去的黑歷史，讓粉絲相當震驚。

根據大陸媒體《北京青年報》報導，曾參與《創造營2021》選秀的參賽者劉丞以，日前遭到2名女子指控他聲稱自己在演藝圈有人脈及管道，打算組成一支新女團而誘騙2名女子。其中一名女子還只有高中學歷，他便告訴女方現在出道需要漂亮的學歷才能引起話題，因此要求女子拿出20萬人民幣（約新台幣91.7萬元）來替她「重整背景」，還打包票會將她包裝的相當完美使其順利出道。

之後女子便不疑有他的交給劉丞以20萬人民幣，但等了許久遲遲沒有下文，女子才發現整個過程都是一場騙局，而且還發現有其他受害者，因此她就找來另一名受害女子一同報警，而劉丞以被逮捕後面對受害者的逼問，則是態度相當消極的表示錢都被他花光了，沒有多餘的金錢可以還給對方，警方便以「詐騙罪」將劉丞以依法送辦，最後他也被判處3年4個月的有期徒刑，加上易科罰金3萬人民幣（約新台幣60萬）。

而劉丞以詐騙一事曝光後，網友也翻出他過去的黑歷史。原來他當年參加節目錄影時，曾被拍到因辛苦培訓、練舞而體力不支吊點滴下車的畫面，當時引起不少粉絲相當心疼，後來卻被踢爆是「賣慘作秀」而遭到大批網友嘲諷，如今又爆出詐騙，讓他演藝事業全毀。