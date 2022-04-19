因應疫情升溫，上海自3月28日封控升級，供應鏈幾近中斷，官方在本月16日已公布新指引，強調優先保障半導體、汽車製造等重點行業恢復生產，同時公布首批666家重點企業復工復產白名單。但知情人士透露，多家被列入白名單的外國企業，認為復工承諾書條件太嚴苛因此拒絕復工。

綜合媒體報導，上海日前公布首批有666家企業可以優先申請復工，但幾家外企包括3M、杜邦、BASF等都拒絕了復工，主要原因在於復工承諾書條件太嚴苛，比如方案規定，要求「樓棟和本人連續七天檢測陰性」才能申請復工，但目前能符合上班條件的員工基本不到40%，而工廠要生產，生產線至少要過半人員出勤才能恢復運作。

此外，復工承諾書規定還包括要求各個工作場所需物理隔離、無接觸工作，以及員工需1天2測，早上測抗原、下午測核酸，企業還得自行承擔復工復產的相關責任。

大陸18日公布的今年第一季經濟年增率雖仍繳出4.8％的成績，但市場普遍認為，第一季經濟數據並未完全反映封城的負面影響，經濟仍面臨較大下行壓力。自3月以來，上海、長春、深圳等多地持續傳出疫情，受影響省份數量和相關城市經濟規模，都創下2020年3月以來新高，大陸央行上周五宣布自25日起全面降準0.25個百分點（1碼）。

網路上流傳一份666 家重點企業復工白名單，包括台積電 、日月光等台企皆入列，美國電動車大廠特斯拉、3M、杜邦、BASF等也上榜。