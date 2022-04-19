中央流行疫情指揮中心上周祭出新規定，未打滿3劑疫苗者不得參加旅行團，該規定事前未與業界和主管機關交通部溝通，旅行業瞬間炸鍋，退團、消費糾紛電話接到手軟，旅行公會全聯會估算，這波「3劑令」讓國旅營業額損失百億，提出薪資補貼、團遊補助等3項訴求，請求政府續挺旅遊業。

旅遊公會全聯會理事長蕭博仁表示，疫情指揮中心周五宣布未打第3劑不能參旅行團，對旅遊業影響深遠，生死攸關。2年多來，旅遊業躺在加護病房，去年8月前有紓困計畫，今年初則有國旅券和振興旅遊，讓業界可以做生意，偏偏要進入旺季時，拋出了3劑令，實在不懂可以搭捷運、坐高鐵、看電影，卻限制旅遊業的邏輯。

蕭博仁說，今年市場看似要回溫，旅遊業提前布局，把許多員工找回來迎接國境開放，現在這些員工何去何從，業者實在使不上力，目前退團狀況嚴重，希望政府重視，行政院必須要盡快處理。

旅行業品質保障協會理事長許禓哲也指出，3劑令一出，協會每天要接500通以上電話，旅客、旅行社都面臨難處，這2天的退團已取消5成左右，接下來可能到8成，而後面的買氣也完全沒有了。

旅遊公會全聯會副理事長張永成估算，2019年國人出國1800萬人次、外國人來台1200萬人次，整年度加起來約3000萬人次，每人費用抓3萬，算起來約9000億元營業額，國旅佔1成多，換句話說每個月國旅營業額約100億元。

張永成表示，退團完成的已經有5成，未來則難以想像，影響會持續到未來2到3個月，因此推估營業額損失約100億元。

旅遊公會全聯會提出3項訴求，一、行政院應馬上出面處理民怨；二、機場人流恢復到疫情前的8成，才把旅行業解除艱困產業，同時5月份重新啟動薪資補貼；三、希望行政院加大力度，保住團體旅遊、保住人才，挺住企業，業者才有力氣挺住勞工。