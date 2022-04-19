喧騰一時的美河市弊案，台北巿政府聯合開發處前處長高嘉濃、前課長王銘藏，被控在捷運新店機廠聯合開發案，使用不實鑑價報告，圖利日勝生公司，使北巿府損失逾5億元，台北市長柯文哲曾痛罵「這2小官非常賤！」，最高法院依貪汙罪重判高嘉濃10年徒刑、褫奪公權6年，王銘藏判刑4年、褫奪公權2年，全案定讞。台北地檢署19日上午傳喚高嘉濃到案，發監執行。另王銘藏囑託新北地檢署代執行。

台北地檢署2003年12月指揮台北巿調處發動搜索，約談高嘉濃、王銘藏等人，認定2人以偽造的鑑價報告圖利日勝生，故意拉高建築成本，將工程費由106億元提高為114億元，還提供不實鑑定資料，導致北巿府損失3249餘坪的樓地板面積，圖利廠商不法利益5億124萬6301元。北檢以《貪汙治罪條例》的《圖利罪》、《刑法》的《偽造文書罪》嫌，起訴高嘉濃、王銘藏。高已退休多年，王已離職。

台北地院審理後，支持北檢見解，依《對主管事務犯圖利罪》，重判高嘉濃10年徒刑、褫奪公權6年；王銘藏判刑4年、褫奪公權2年。上訴後，高等法院則認定，高、王行使偽造鑑價報告，但報告對權益分配無拘束力，也無證據證明日勝生公司有不法獲利，改依刑責較輕的《公務員假借職務偽造文書罪》，判高4年徒刑，王則判刑2年、緩刑5年。

不過，高院判決經最高法院撤銷發回，高院更一審重新審理，改支持北院見解，再度將高嘉濃、王銘藏各判10年、4年徒刑，案經上訴後，遭最高法院駁回定讞。