隨著各國疫苗接種率逐漸普及，全球景氣持續復甦，終端需求回溫，帶動歐美品牌訂單需求強勁，臺灣紡織產業去(110)年出口金額已達COVID-19疫情前的水準，本年第一季出口金額大幅增加12.4%。隨著年後轉職潮的來臨，本年開春後進入第一波求職旺季，紡織業出口暢旺需才急迫，紡拓會已於官網建置人才招募網頁，並擬透過相關大專院校系所網站宣傳等方式，協助紡織企業找到合適人才。

臺灣紡織業是高度出口外銷導向的產業，業者持續投入創新，朝環保永續、機能時尚及智慧科技等方向前進，已跳脫傳統產業格局，轉型為科技紡織業，並成為國際品牌商之紡織品研發、設計及生產的重要合作夥伴。近年來，臺灣紡織業者全球布局及開拓海外市場腳步更加快速，國際化人才缺口不斷擴大，而隨著智慧製造腳步加快，臺灣紡織業亦極需跨領域人才。

目前已有多家紡織及服裝企業於紡拓會官網(https://www.textiles.org.tw)刊登徵才訊息，包括聚陽(1477)、南緯(1467)等，所開出的職缺，包括：外銷成衣業務、紡織外銷業務及助理、國貿人員、輔料開發業務、針織工務、生管人員、化學品管理員，以及服裝設計、影音美編人員等。