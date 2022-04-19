《韓股》晶片股帶頭衝 韓股漲1% 12:182022/04/19 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜費城半導體指數大漲帶動重量級晶片股走高，周二南韓KOSPI指數盤中漲1.07%，報2,721.92點。 晶片巨頭三星電子和SK海力士分別上漲1.65%和2.75%，帶領大盤衝高。電池大廠LG Energy Solution亦上漲0.69%。 分析師表示，隔夜費城半導體指數飆漲近2%，投資人對半導體業的信心增溫。 外資盤中買超韓股1016億美元，在連續賣超9天後轉站買方。 韓元微升0.03%，報1,234.0兌一美元。 《韓股》權值股幾全倒 韓股續跌 《國際金融》憂通膨太傷 歐股連三跌 #韓股 #晶片股 #費城半導體指數 #盤中 #漲1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》大漲181點 4月台指期開盤上萬七 09:022022/04/19 財經 陸擴大封城 港股狂殺600點 台股盤中跌逾200點 10:362022/04/11 財經 上證指數收漲15點 深成指收跌12點 17:132022/04/08 財經 《韓股》憂心中國高通膨 韓股疲弱 12:282022/04/11 財經 《韓股》韓股近持平 10年期債息創8年新高 11:482022/04/18 財經 《日股》軟銀、迅銷壓盤 日經指數微升 12:482022/04/19 財經 《盤中解析》台積復活 萬七、5日線回來了 11:092022/04/13 財經 《韓股》權值股領跌 KOSPI走低 16:282022/04/11 財經 A股三大指數重挫 創業板指跌逾4％ 16:372022/04/11 財經 滬深兩市早盤跳水 創指盤中跌近4％ 12:522022/04/11 財經 《韓股》觀望濃厚 韓股連2黑 16:492022/04/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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