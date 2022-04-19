隔夜費城半導體指數大漲帶動重量級晶片股走高，周二南韓KOSPI指數盤中漲1.07%，報2,721.92點。

晶片巨頭三星電子和SK海力士分別上漲1.65%和2.75%，帶領大盤衝高。電池大廠LG Energy Solution亦上漲0.69%。

分析師表示，隔夜費城半導體指數飆漲近2%，投資人對半導體業的信心增溫。

外資盤中買超韓股1016億美元，在連續賣超9天後轉站買方。

韓元微升0.03%，報1,234.0兌一美元。