近期，受到俄烏戰事影響，國際大宗商品市場價格劇烈波動，連帶導致大陸生產者物價指數（PPI）上升。對此，大陸國家發展改革委今（19）日表示，將加大市場監管，打擊囤貨哄抬價格等投機炒作行為，以保障市場供應、穩定價格。

大陸國家發改委發言人孟瑋表示，從當前情況來看，3月份PPI同比上漲8.3％，漲幅較上月縮小0.5個百分點，連續5個月下降，與主要發達經濟體PPI持續攀升形成鮮明對比。關於後期走勢，儘管國際輸入性因素增加了大宗商品價格走勢的不確定性，但隨著保供穩價政策效果持續，疊加高基數效應，預計年內PPI總體下降的態勢不會改變。

孟瑋說，近期受地緣政治等因素影響，國際大宗商品市場波動加劇、價格明顯上漲。中國經濟已深度融入世界經濟，部分大宗商品進口比例比較高，國際價格上漲會帶來輸入性影響，加大內部PPI上漲的壓力。

孟瑋強調，將會同有關方面綜合施策、精準調控，全力做好大宗商品保供穩價工作。下一步將密切追蹤大宗商品市場和價格走勢，持續加強監測分析，做到及時發現問題、及時研判形勢、及早應對處置。同時，強化市場預期引導，及時發布市場訊息，加大市場監管力度，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格、散佈虛假訊息等違法違規行為，堅決遏製過度投機炒作。

孟瑋表示，政策目的是切實保障市場供應，加快優質產能釋放，加強價格和儲備政策協調聯動，發揮儲備調節作用，強化儲備和進出口調節。