俄羅斯部隊先前屢遭控訴使用國際社會禁用的集束彈藥（cluster munitions），不過《紐約時報》（New York Times）實地到烏克蘭東部村莊調查發現，為了擊退俄軍、奪回失土，烏軍也在當地發射2枚集束彈藥火箭，雖然那波攻勢並未造成烏克蘭平民死亡，但後續的砲擊確實導致2人喪命。

俄羅斯軍隊被控在烏克蘭境內使用集束彈藥。

《紐約時報》18日報導，紐時團隊近期深入烏克蘭東部有小麥田及天然氣管線環繞的農村胡薩里夫卡（Husarivka），發現烏軍在3月初對當地發射至少2枚集束彈藥火箭，其中一枚就落在58歲村民多羅申科（Yurii Doroshenko）家旁，當彈頭落地時，致命的小炸彈在村莊間四射。

Official comment is needed from #Ukraine: Is it using cluster munitions in the current conflict as per the @nytimes report? https://t.co/6lao0UiIP0 Evidence indicates that Ukraine is using these widely-discredited explosive weapons but Ukraine must confirm or deny... pic.twitter.com/FZTEHKrDOJ — Mary Wareham (@marywareham) April 18, 2022

集束彈藥由集束炸彈、火箭和砲彈、飛彈、迫擊砲等組成，發射後會在空中炸開、釋出「小炸彈」（bomblets），散布廣泛區域，同時擊中不同目標。集束彈藥對平民的威脅不只在落地時，在專家移除或妥善處理任何未爆彈之前，對平民仍構成危險，人權組織先前表示，集束彈藥撞擊爆炸時，多達20%的小炸彈並未引爆，這些小炸彈可能在後續觸碰時引爆。

《集束彈藥公約》（The Convention on Cluster Munitions）已於2010年生效，目前全球已經有超過100國簽署，不過並不包含美國、俄羅斯及烏克蘭。

什麼是集束彈藥（cluster munitions）？

俄羅斯部隊於3月初佔領胡薩里夫卡，多羅申科表示落在他家旁的「颶風」 （Uragan）集束彈藥約是在3月6日或7日從數英哩外的發射器發射，《紐時》團隊也在附近街道發現了大片的火箭砲碎片，附近正好有一座俄軍的臨時總部，顯示集束彈藥原本應該是鎖定俄軍。

《紐約時報》在烏東農村胡薩里夫卡（Husarivka）發現烏軍動用集束彈藥（cluster munitions）的證據。圖為胡薩里夫卡一處被棄置的俄軍前哨。（圖／路透社）

報導指出，俄軍佔領期間，烏軍不斷砲擊當地俄軍，至少2枚同類型的集束彈藥落在多羅申科家旁的空地，距離俄軍總部僅幾百碼，周遭有十多戶民宅，幸好這波攻勢並未造成當地平民死亡。

《紐時》指出，這可能是俄軍入侵烏克蘭以來，烏軍首次動用集束炸彈，戰爭開打8周以來，俄烏雙方多倚賴砲擊攻勢，動用會傷及無辜平民的集束彈藥，凸顯了烏軍的戰略考量：這是為了奪回國家，不論一切代價都必須要做的事。

人權觀察（Human Rights Watch）軍控倡議主任魏爾漢（Mary Wareham）表示，發現烏軍使用集束彈藥的證據並不令人意外，但確實令人沮喪。

Like #Russia, #Ukraine has not taken any steps to join the 2008 Convention on Cluster Munitions & avoids participating in its meetings. Both need to acknowledge that the treaty banning cluster munitions exists & start respecting it - @hrw https://t.co/UhKYysOmSj pic.twitter.com/kqcfOFuglC — Mary Wareham (@marywareham) April 18, 2022

此外，開戰近2個月來以來，外媒多聚焦俄軍砲擊城鎮導致平民喪生，不過烏軍砲擊俄軍的攻勢其實也造成烏克蘭平民喪命，《紐時》指出胡薩里夫卡就有2名村民在烏軍砲擊下喪生。

針對《紐時》報導烏軍動用集束彈藥，烏克蘭武裝部隊顧問及烏克蘭國防部都拒絕評論。