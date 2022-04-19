五一勞動節前，新北市長侯友宜今頒獎給230位模範勞工及優良駕駛，感謝他們在各自崗位的努力與付出，其中在首都客運服務20年的朱金雄，擔任885路線公車駕駛員，遇到早上買菜搭公車回家的長者，便主動下車幫忙提菜籃並且安排座位，熱心舉動時常得到乘客讚許；熱心的他若遇假日搭車前往三峽遊玩的觀光客，也會詳加告知搭車及分享旅遊資訊，獲選公車優良駕駛。

同在首都客運服務的842路線公車駕駛員張武忠，也獲得公車優良駕駛殊榮，他說，有次遇到下大雨導致塞車，車上有位老翁因腸胃狀況不佳，不小心便溺在褲子上，當下十分驚慌，他從照後鏡發覺老翁神色有異，於是在停等紅燈時，拉起手煞車、走向老翁身旁關心。老翁則低聲羞怯地說，因為褲子上有穢物，不好意思下車，張武忠隨即跟老翁表示可先載他回調度站上協助清潔，並拿自己的運動褲給老翁換上。

獲模範勞工的24歲禹琪是聽者障，雖求學遭遇阻力，但她努力不懈，成為一名美編設計師，但疫情爆發後，大家開始戴口罩，讓她無法讀取唇語，除練習聽音辨識，她也不斷精進文字表達能力，相信自己的故事可以鼓勵其他有相同境遇的人。

侯友宜說，新北有208萬的勞工朋友，每天戰戰兢兢為我們城市的進步奉獻跟犧牲，這次選拔了170位模範勞工以及60位的模範駕駛，今在防疫規定底下，藉由這樣一個機會感謝勞工朋友對新北市的貢獻。