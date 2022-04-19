民眾黨團今召開記者會，針對中央流行疫情指揮中心宣布，自22日起民眾要施打三劑疫苗才能進健身房，與會的健身房業者認為，他們都願意配合政府的措施，也都用高標準來防疫，但政府在這項政策上應給他們時間和配套措施，不然會對產業產生嚴重衝擊。

中央流行疫情指揮中心15日宣布，考量Omicron新型變異株威脅，24類場所的工作人員，必須從自4月22日完成COVID-19疫苗追加劑（第三劑接種），另外還有參與遶境、進香團、團體旅遊以及上健身房和八大行業的民眾，也需要完成追加劑接種。

對此，民眾黨團今天召開記者會，立委蔡壁如、高虹安、前北市觀光局長陳思宇、蔡壁如委員辦公室秘書陳世軒和台中市議員擬參選人張仲翹邀請健身房業者、官員與會，要求中央拿出健身房強至第三劑的配套，防疫要雙贏不要急就章。

蔡壁如表示，陳情的健身房業者們，大家都願意支持政府第三劑疫苗政策推行，但是感到委屈：健身房是讓大家更健康的地方，為什麼總是最晚開放、卻又最多限制的場所？疫情之下，大家本來都不容易，可能是這一波疫情來得又快又急，連指揮中心都亂了陣腳，沒有一個防疫的標準。

高虹安也指出今年3月1日因為疫情趨緩解除限制，4月1日又重新戴起口罩，民眾與業者都相當配合，如果都戴好口罩，為何又要限制施打第三劑的民眾才能入場？政府應該要對自己提出的政策做相關的調查並供民眾查閱，而非自顧自的頒布，進而造成民眾與業者的困擾。

新北市健身房商業同業公會理事長周慶安指出，身為健身房經營業者，都很配合政府防疫政策，在政府宣布民眾須在22日完成第三劑疫苗接種才能進入健身房政策後，他們調查發現大約有30％的會員沒有接種第三劑，現在距離22日還有4天的時間，他們沒有辦法完成政府的政策推廣，所有業者都很願意推廣，也都用高標準來看待防疫措施，但是政府推行這項政策時，要給他們時間和配套措施。

周慶安稱，這段時間他最難過的是，他們所有東西都要跟八大行業畫上等號，因為健身產業是一個健康並揮灑汗水的地方，所以他希望政府可以協助健身產業推廣下去。台中市健身房商業同業公會理事長林紀甫稱，他們很願意來配合政策，但也希望能和政府有溝通的管道，這是以往最缺乏的。

世界健身俱樂部公關廖容瑩直言，政府在15日宣布民眾要打第三劑才能進入健身房政策時，他們公司就面臨內部反彈，因為他們要怎麼告知已購買會籍的會員這項訊息，且這些會員是消費者，會認為為何要被拒絕入場，若是因而發生衝突，請問員工的安全性在哪，到時衍生消費糾紛，誰來負擔，產業為何要概括承受？他們都非常願意配合政府的防疫措施，但為何要把他們的標準和八大產業放在一起，這是很不公平的。

全真瑜珈健身行銷部經理王維寧強調，健身產業都非常配合政府政策，但希望政府能有配套措施，例如他們遇到有的會員因為身體因素無法打第三劑，還有無法強制員工打第三劑等問題。Curves執行長林宏遠也直言，健身產業是會員制，可以掌握足跡，但是政府沒有任何溝通，這對健身產業造成很大影響。林宏遠稱，內部有些員工因為身體狀況無法再施打疫苗，請問政府配套措施？

面對業者的質疑，疾管署急性傳染病組科長王恩慈表示，大家的意見都已經聽到，但因為健身產業主管機關為體育署，應是體育署回應較為適當；體育署專門委員黃幸玉稱，體育署得知民眾要打第三劑才能進入健身房，跟大家都是同步，他們現在也在跟指揮中心溝通，研擬配套措施，協助降低對業者和消費者衝擊。