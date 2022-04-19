國內疫情再度升溫，已連續多日確診人數超過千人，超商龍頭統一超（2912）19日宣布啟動一系列「防疫物資補給網絡」計畫，滿足民眾居家訂購、防疫採買需求。

響應新北市政府居家照護計畫，讓無症狀或輕症確診者，在家能夠得到妥善的照顧，統一超集團總動員，整合旗下7-ELEVEN便利商店、黑貓宅急便等關係企業，即日起配合新北市政府配送「居家照護關懷箱」，每箱內容主要為快篩試劑、溫度計、防疫食品、衛教包等四大類、超過10樣商品，包含泡麵、餅乾等零食，提供完善的物資，讓居家照護者免出門也可即時取得。

另外因應民眾防疫相關商品需求大增，統一超也特別在OPEN POINT APP推出「防疫補給站」專區，除了提供快篩試劑、口罩、防疫用品外，並新增保健品，總共四大類別，民眾只要按下一鍵，即可查詢附近超商門市的防疫商品販售項目及數量，不會白跑一趟。

統一超也推出多款快篩試劑、酒精、乾洗手、抗菌濕巾等防疫用品，並整合我的健康日記、白蘭氏、桂格天地合補等15大優質品牌，推出各式精補、機能保健品。

為了滿足疫情下的低接觸、計畫性採買趨勢，統一超去年就領先同業，超前部署架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯統一超全台6,400間超商門市，可享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda等三大外送平台，提供2-5公里內24小時外送、自取的整合式服務，消費者只要打開APP點選「OPEN NOW」，可快速找到鄰近的超商門市取得外送服務，快速補給日常生活所需。