辛曉琪為台中演唱會取消首度發聲，盼主辦方能盡快妥善處理後續能讓事件圓滿落幕。 （辛曉琪提供）

辛曉琪為台中演唱會取消首度發聲，盼主辦方能盡快妥善處理後續能讓事件圓滿落幕。 （辛曉琪提供）

療傷天后辛曉琪原訂去年5月於台中惠蓀堂舉辦《回報以歌return in Songs》巡迴演唱會，因疫情影響延期兩次至去年12月25日未果宣告取消，不僅讓辛曉琪行程被打亂，歌迷也只能忍痛退票。針對近期有歌迷反應申請退票卻遲遲收不到主辦單位退款，辛曉琪首度打破沉默發聲呼籲主辦單位能盡速處理，她表示一直在為歌迷想辦法，除了請台中朋友跑法院外，也積極諮詢律師能如何解決。她這陣子內心煎熬的她坦言有苦難言，「之前沒有親自做回應，其實是不想把事情複雜化，身為單純演出之藝人，心中的難受絕不是外界能想像的。」

出道至今36年的辛曉琪更談及在這期間仍收到許多歌迷諒解及加油的留言，讓她感動不已，除了心疼辛曉琪外更為她打氣，不少歌迷更出面緩頰，希望大家能再給主辦單位多點時間外，更聲切督促主辦單位海樂有擔當點趕快把退款處理好，歌迷也要她務必保重身體，期待疫情緩和後能再欣賞到她的演出，讓她數度紅眼眶，她表示：「看到歌迷寫的，非常感恩於心。這也讓我決定站出來再次呼籲主辦單位，期盼並祝福主辦方財務狀況儘快紓解，懇請主辦方能盡最大誠意將事情妥善處理，也希望能讓大眾更了解事件全貌，希望能儘早讓這件事圓滿落幕。」

事實上因為疫情關係，除了這場台中演唱會外，辛曉琪的海外商演邀約也陸續受影響，包括北美、新馬及大陸地區的表演加起來近10場全都宣告取消，讓她深感疫情所帶來的不確定性，也更加珍惜身旁的人事物。

除此之外，平常就注重防疫的她除了基本的戴口罩勤洗手等保護措施外，更透露自己增強免疫力的三樣「法寶」-各類維他命、水及運動；她每天照三餐吃高單位的維他命B、C 以及鋅外，也天天吃維他命D3，另外，儘管進入耳順之年，皮膚、身材仍保持得宜的她也分享自己運動撇步：日走5000步、每周3次有氧操外加「超慢跑」，辛曉琪表示：「超慢跑可以透過節拍器在家自主訓練，隨著節奏跑步，是很好的有氧運動。」

最後她提到每天除了一起床就喝水500CC外，幾乎無時無刻想到就喝水，她更自曝這一年由於演唱會延期的事情讓她勞心勞神，導致近期上醫院檢查竟發現自己這一年來都血壓偏高，她發現多喝水能改善自己高血壓的情況，表示：「人家說多喝水沒事，沒事多喝水是真的，除了讓喉嚨保持濕潤，也能保護嗓子，百利而無一害。」

律師聲明全文：

針對近日媒體報導辛曉琪台中演唱會取消而未退款事件，內容不斷被描述放大，已影響辛曉琪小姐聲譽，為避免社會大眾誤解及維護歌迷權益，特此聲明如下：

1、 辛曉琪｢回報以歌｣巡迴演唱會，辛曉琪小姐是受三元素影藝有限公司邀約，參與海樂影業為主辦單位，以公益演唱會為名，擔任演唱會表演藝人。演唱會雖以辛曉琪｢回報以歌｣巡迴演唱名義，但演唱會所有事項包括接洽場地、售票業務等均是海樂影業與三元素影藝有限公司接洽，辛曉琪小姐僅受邀演出，從未經手演唱會售票及款項等業務。

2、 主辦單位海樂影業取消台中場次演出，並承諾消費者全額退費至今，海樂影業仍未退款給所有消費者，辛曉琪小姐深感遺憾，在此強烈要求海樂影業早日出面解決退費事項，並建議消費者向各縣市消費者保護官、民間消費者保護團體申訴或向法院提起民事求償，保障自身權益。

3、 關於回報以歌台中場的退票事宜，目前已造成辛曉琪小姐的名譽受損，盼主辦單位儘速處理，以期圓滿解決。